الفنان السوري جمال سليمان يفصح عن الممثل الذي حاربه في مصر... فيديو

أفصح الفنان السوري، جمال سليمان، عن اسم الممثل المصري الذي اعترض على تقديمه الأدوار الصعيدية في مصر، بحجة أن البلاد لا تعاني من نقص في الممثلين المصريين لكي يجسدوا تلك الأدوار.

وقال سليمان خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أمس الأحد، إن الفنان أحمد ماهر كان أكثر من هاجمه على تقديم الأدوار الصعيدية، لترجح الدغيدي أن يكون سبب هجومه عليه هو تخصص ماهر في تلك الأدوار بعدد من المسلسلات.

وأوضح جمال سليمان في البرنامج أن كان رده وقتها على ذلك الهجوم هو أن

"الشعب السوري قبل أن يكون جمال عبد الناصر رئيسه أيام الوحدة مع مصر، وأنت لا تقبل ممثل سوري يعمل دور في مسلسل مصري".

وأكد جمال سليمان للبرنامج أن ما أضاف له التوازن في مواجهة الهجوم عليه وقتها هو دعم فنانين مصريين كبار له، مثل عادل إمام ويحيى الفخراني ونور الشريف ومحمود عبد العزيز.

وتألق جمال سليمان في تجسيد الأدوار الصعيدية في مسلسلات "حدائق الشيطان" و"أفراح إبليس".

وأشار سليمان لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" إلى أن الجمهور داخل مصر لم يعرفه سوى في مسلسل "حدائق الشيطان"، وأن صناع الدراما المصريين طلبوه للعمل بناء على شهرته السابقة في سوريا والخليج.