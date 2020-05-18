ليست لكورونا... كيم كارداشيان تطرح أقنعة للوجه تنفذ بعد ساعة من طرحها

حظيت قطعة من الملابس طرحتها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، للبيع بإقبال غير مسبوق من جانب معجبيها.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن أقنعة الوجه الخاصة بكيم كارداشيان نفذت بعد ساعة من طرحها على الموقع المخصص لبيعها "سكيمز".

وتتميز أقنعة وجه كيم كارداشيان بأنها قابلة لإعادة الاستخدام، وتتوافر في 5 ظلال محايدة مصممة لتتناسب مع ألوان البشرة المختلفة.

وتبلغ قيمة قناع الوجه 8 دولارات، ومصنوعة من مزيج من النايلون والسباندكس.

TRENDING: Kim Kardashian's SKIMS Launches $8 Face Masks Shop Them Now https://t.co/RdE3UlqJJ8 pic.twitter.com/22xjtTr4FM — hypervocal (@hypervocal) May 17, 2020

وأكد القائمون على أقنعة وجه كيم كارداشيان التي تحمل علامتها التجارية "سكيمز" أنها غير مخصصة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ولكن يتمثل دورها في تقليل التعرض لإفرازات الوجه.

وقالت "سكيمز" عبر موقعها إن الدفعة الثانية من أقنعة الوجه ستتوافر عبر موقعها، الأسبوع المقبل، كما أنه يمكن التسجيل في "قائمة انتظار" للحصول على تنبيه عبر الهاتف الذكي عند توافر الأقنعة في المخازن من جديد.