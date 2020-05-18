محل معجنات يشعل سوق العيد في مصر بحلوى لمحمد صلاح... فيديو

قررت صاحبة مخبز في القاهرة تكريم لاعب نادي ليفربول لكرة القدم محمد صلاح، بعمل حلوى على شكله تصور أهم الأحداث التي أظهرت طريقه إلى النجاح.

وقالت كريستين أمير، صاحبة المخبز: "أرى أن إنجازات محمد صلاح رمزية جدا في النضال الذي قاده إلى نجاح كبير".

وأضافت: "لم يولد محمد صلاح تحت نجم سعيد، كان يؤمن دائما بالحلم، وكانت حياته معقدة".

أحب العملاء كلاً من التصميم وفكرة إنشاء ملفات تعريف الارتباط، وقال أحدهم بحسب موقع "ربتلي":

اشتريت بعض علب الكوكيز لأصدقائي، لأن الجميع يحب صلاح، حتى أولئك الذين ليسوا من محبي كرة القدم.

وشاركت المشترية كريول صالح انطباعاتها بالقول: "إنه قصة نجاح لنا جميعاً".