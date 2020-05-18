نجل عادل إمام ينشر فيديو احتفال عائلة الزعيم بعيد ميلاده

نشر المخرج المصري رامي إمام فيديو جمع عدة لقطات أظهرت والده الزعيم عادل إمام وزوجته وأولاده وأحفاده، ليحتفل به بمناسبة عيد ميلاده .

وكتب رامي محتفيا بوالده: "١٧ مايو ١٩٤٠… تاريخ ميلاد أبويا.. عادل إمام.. أبورامي وسارة ومحمد… وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة".

وتابع: "النهاردة يتم ٨٠ سنة.. منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار.. طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسؤلية اسمك.. ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".

واحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، والذي ولد سنة 1940 بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.