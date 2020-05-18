نجل عادل إمام ينشر فيديو احتفال عائلة الزعيم بعيد ميلاده

وكتب رامي محتفيا بوالده: "١٧ مايو ١٩٤٠… تاريخ ميلاد أبويا.. عادل إمام.. أبورامي وسارة ومحمد… وجد عادل وعز الدين وأمينة وهالة وكاميليا ورقية وخديجة".
وتابع: "النهاردة يتم ٨٠ سنة.. منهم ٦٠ سنة كفاح وتعب وعناد وإصرار.. طول عمرنا فخورين بيك.. وحنفضل طول عمرنا شايلين مسؤلية اسمك.. ربنا يحفظك يا أبويا ويديلك الصحة وطولة العمر وتشوف أحفاد أحفادك".
View this post on Instagram
١٧ مايو ١٩٤٠ ... تاريخ ميلاد ابويا .. عادل امام .. ابو رامي و سارة و محمد ... و جد عادل و عز الدين و امينة و هالة و كاميليا و رقية و خديجة ( بالترتيب العمري 😃) النهاردة يتم ٨٠ سنة .. منهم ٦٠ سنة كفاح و تعب و عناد و اصرار . طول عمرنا فخورين بيك .. و حنفضل طول عمرنا شايلين مسؤلية اسمك ... ربنا يحفظك يا ابويا و يديلك الصحة و طولة العمر و تشوف احفاد احفادك 🙏🏻 @mohamedemam @sarahimam153 @adelimam_ @zizoo2003 @aminamokbel @mokbelhala @a_mokbel @camiliamokbel10
واحتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ80، والذي ولد سنة 1940 بقرية شها مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، ونشأ في أسرة بسيطة وتدرج في النجومية حتى صار نجم الشباك وزعيم الفن في مصر والوطن العربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)