نجل عادل إمام ينشر فيديو احتفال عائلة الزعيم بعيد ميلاده

١٧ مايو ١٩٤٠ ... تاريخ ميلاد ابويا .. عادل امام .. ابو رامي و سارة و محمد ... و جد عادل و عز الدين و امينة و هالة و كاميليا و رقية و خديجة ( بالترتيب العمري 😃) النهاردة يتم ٨٠ سنة .. منهم ٦٠ سنة كفاح و تعب و عناد و اصرار . طول عمرنا فخورين بيك .. و حنفضل طول عمرنا شايلين مسؤلية اسمك ... ربنا يحفظك يا ابويا و يديلك الصحة و طولة العمر و تشوف احفاد احفادك 🙏🏻 @mohamedemam @sarahimam153 @adelimam_ @zizoo2003 @aminamokbel @mokbelhala @a_mokbel @camiliamokbel10