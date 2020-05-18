محمود حميدة يوضح سبب بطولته لمسلسل "لما كنا صغيرين" رغم عدم حبه للدراما التلفزيونية... فيديو

أوضح الفنان المصري، محمود حميدة، أسباب تصالحه مع الدراما التلفزيونية من خلال بطولته لمسلسل "لما كنا صغيرين"، المعروض حاليا خلال شهر رمضان.

وقال حميدة في جلسة أسئلة وأجوبة مع متابعيه على موقع "فيسبوك"، إنه وافق على بطولة المسلسل رغم عدم حبه للدراما التلفزيونية بسبب رغبته في العمل، وكذلك لأن عمله في السينما لم يعد كافيا.

وقال: "لازم أشتغل، وشغلي في السينما مش كفاية، وعندما عُرض علي عمل جيد مثل "لما كنا صغيرين" وافقت عليه وغيّرت نظري تجاه التعامل مع الدراما التلفزيونية، فأصبحت أعمل في الدراما إلى جانب السينما التي مازلت أفضّلها عن العمل في المسلسلات".

وأشاد محمود حميدة في حواره مع متابعيه على "فيسبوك" بأن الشعب المصري أصبح لا يخاف من فيروس "كورونا" المستجد حاليا عكس ما كان في بداية الأزمة، مشددا أن الخوف يؤدي إلى تدمير مناعة جسم الإنسان وهو ما يستهدفه الفيروس القاتل.

ورفض حميدة الإجابة عن العديد من أسئلة معجبيه بشأن مسلسل "لما كنا صغيرين"، وتحديدا المتعلقة بهوية قاتل "نهى" التي تجسد شخصيتها الممثلة نسرين أمين، وطالبهم بمتابعة أحداث المسلسل حتى النهاية.

يشار إلى أن فريق عمل مسلسل "لما كنا صغيرين" انتهى من تصوير آخر مشاهده، أمس الأحد.

ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، ويتم عرضه على فضائيات "دي إم سي" و"الحياة" المصرية.

وشهد المسلسل أزمة قبل عرضه في شهر رمضان، والتي فجرها الفنان خالد النبوي، عندما ألمح إلى اعتزاله الفن، اعتراضا منه على طريقة تصميم الملصق الدعائي للمسلسل، والذي تتصدره الممثلة الشابة، ريهام حجاج، بينما يقف خلفها هو والفنان محمود حميدة.