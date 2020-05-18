بعد أن أسهم في القضاء على الاضطراب النفسي... كلب يحصل على شهادة دكتوراه من أمريكا... فيديو وصورة

وبكلمة "مبارك موس"، قالها له أحد الطلاب بعد أن حصل على شهادة الدبلوم الخاصة به، أصبح الكلب موس طبيبا رسميا خلال حفل تخرج الكلية الافتراضية بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن".
جامعة أمريكية تمنح كلبًا شهادة دكتوراة فخريةhttps://t.co/DXwfUBxh3H— CNN بالعربية (@cnnarabic) May 18, 2020
وعمل الكلب البالغ من العمر 8 أعوام كحيوان علاجي في الجامعة منذ عام 2004، وكان صاحبه ترينت دايفيس هو مستشار مرخص في الكلية لـ10 سنوات.
وتفاعل رواد موقع "تويتر" العرب والأجانب مع هذه الحادثة الفريدة من نوعها.
بحريننا| جامعة أمريكية تمنح كلباً دكتوراه في الطب ! #بحريننا pic.twitter.com/S9ID8zszjZ— بحريننا (@bah_news) May 18, 2020
ويعتبر موس من بين 4 كلاب علاجية ساعدوا طلابا بأكثر من 7500 جلسة استشارية، كما فاز بجائزة الطب البيطري للجمعية الطبية البيطرية في فرجينيا عام 2019.
وتم تشخيص كلب "اللابرادور" بسرطان البروستات في وقت سابق من هذا العام، ويخضع حاليا للعلاج الكيميائي لكنه لا يزال بشخصيته المرحة.
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