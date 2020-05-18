الكنديون يتحدون الوباء ويبتكرون طريقة آمنة للعناق... صور

ونشرت إليس صورا لها وهي تعانق والدتها وبينهما ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل، ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا من دون اتصال مباشر.

توصلت الشابة الكندية كارولين إليس وزوجها أندرو إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس #كورونا المستجد... "قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل، ما يسمح لشخصين بمعانقة بعضهما بعضا من دون اتصال مباشر.#فرانس_برس pic.twitter.com/Q2uta7eSt5 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) May 18, 2020

​وأكدت إليس أن العناق الجديد يقي الشخصين المتعانقين من الإصابة بفيروس كورونا، في حال كان أحدهما حاملا له، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 330 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين فيها إلى نحو 84 ألف إصابة، بينما أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميا بعدما وصل عدد المصابين فيها أكثر من 1.5 مليون شخص، وأكثر من 90 ألف حالة وفاة.