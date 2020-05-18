دليلك لتناول كعك عيد الفطر دون الإصابة بكورونا

في الوقت الذي تستعد الشعوب العربية لاستقبال عيد الفطر الأسبوع المقبل، وشراء الإمدادات المتعلقة بـ"كعك العيد"، وهي الحلوى التي تميزه فإنه لابد من اتباع بعض الإجراءات الوقائية عند شرائها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتنصح وزارة الصحة المصرية بـ8 خطوات يجب اتباعها عند شراء كعك العيد في زمن كورونا، بحسب موقع "مصراوي"، أولها عدم لمس الوجه خلال عملية الشراء.

كما تشدد الوزارة على عدم شراء الاحتياجات اللازمة للعيد في أوقات الزحام، وكذلك الالتزام بارتداء أقنعة واقية وقفازات للاستخدام الواحد فقط.

وتناشد الوزارة أيضا بتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المحل أو المخبز لشراء كعك العيد، والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين المشترين، والدفع بواسطة بطاقة الائتمان إن أمكن، ومحاولة عدم لمس المنتجات التي لم يتم شرائها، والالتزام بغسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد الخروج من المنزل.

وأخيرا، تشدد وزارة الصحة المصرية المسنين ومرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب وداء السكري بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى لأنهم الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس.

وأعلنت مصر، اليوم الاثنين، منح العاملين في القطاع الخاص إجازة عيد الفطر لمدة 5 أيام، تبدأ من الأحد المقبل وحتى الخميس.

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحــد 24 حتى 28 مايو/أيار الجاري.

وقال الوزير إن ذلك يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذا الخصوص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ