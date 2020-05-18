دب يهاجم رجلا في أحد شوارع ياروسلافل الروسية... فيديو

تعرض أحد سكان مدينة ياروسلافل، الواقعة على بعد 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة موسكو، لهجوم خاطف من دب في أحد شوارع المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الشخص لهجوم من الدب في أحد شوارع المدينة بينما كان يتجول ليلا.

В Ярославле на мужчину напал дикий медведь, потерпевший получил лёгкие травмы. В больницу его доставил таксист, оказавшийся рядом.



Специалисты объяснили, что зверь зашёл в город из «элементарного любопытства»https://t.co/I3Zc5Djhuy pic.twitter.com/HgwT9Hnhrb — TJ (@tjournal) May 18, 2020

وقال الضحية "كنت أسير في الشارع، وفجأة ظهر دب من وراء شجرة. توقفت، لم أستطع الاختباء في أي مكان. اندفع نحوي وعضني".

وقام سائق تاكسي، رأى المشهد، بأخذ الرجل المصاب في الفخذ إلى المستشفى.

بعد الهجوم، اختفى الحيوان في غابة قريبة. تم تصوير هروبه من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600000 نسمة.