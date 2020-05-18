"زنا محارم وجرائم خطيرة"... جدل في البرلمان المصري بسبب مسلسلات رمضان

أثار مضمون بعض المسلسلات التلفزيونية المعروضة خلال شهر رمضان 2020 جدلا داخل البرلمان المصري، اليوم الاثنين.

وتقدّم عضو مجلس النواب، نبيل بولس، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المصري ووزيرة الثقافة المصرية ووزير الإعلام المصري حول عدد من المسلسلات الرمضانية التي تعمل على زيادة العنف والجرائم في المجتمع، بحسب رأيه، وفقا لما جاء في صحيفة "الوفد".

وقال بولس في طلب إحاطته أن "عددا من المسلسلات منها، "البرنس" يحمل إشارات صريحة على زنا المحارم والإدمان وقتل الأشقاء لبعضهم البعض".

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد علاء، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

كما اتهم نبيل بولس مسلسل "بـ100 وش" أنه يعلم السرقة والنصب، وهو من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويتناول عصابة من النصابين المحترفين يمارسون عمليات نصب مختلفة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

كما أشار إلى مسلسلات أخرى "ليس لها معنى أو هدف ومجرد إفيهات بدون هدف وليست كوميدية، ولكنها بها إيحاءات جنسية أو تهريج بدون هدف".

ولفت إلى وجود مسلسل تلفزيوني خصصت إحدى حلقاته بالتهريج على كلمة "القاهرة" (بالقاهزة).

وسبق لمسلسل "البرنس" أن أثار ضجة بعد عرض حلقته الأولى، التي يقوم فيها الفنان محمد رمضان بتمزيق جواز سفره المصري، الأمر الذي جعل بعض المحامين يتهموه بإهانة الدولة المصرية.