تسجيل
16:23 GMT18 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الفنانة المصرية زينة

    "أنا استويت"... زينة توجه رسالة إلى طاقم عمل "جمع سالم"

    © AFP 2020 / AMR AHMAD
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104492/30/1044923044_0:8:2048:1160_1200x675_80_0_0_20a52adf8b4ee74d434165b40e7990dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005181045465857-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/

    أعلنت الفنانة المصرية زينة انتهاء تصوير مسلسلها "جمع سالم"، الذي تنافس به في الموسم الرمضاني الجاري.

    ونشرت زينة مقطعا مصورا لها على حسابها الرسمي في انستغرام، قالت فيه: "أنا استويت.. بس مبسوطة أوي دلوقت بجد وبضحك من قلبي زي المجانين عشان خلصت الحمد لله.. ميرسي أوي لكل القائمين على العمل".

    View this post on Instagram

    الحمد لله خلصت فركش #جمع_سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل...❤️❤️❤️❤️وجميع القائمين علي العمل من اصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة :إيمان حداد @imanelhadadd والمنتجه :نجلاء رشدي والسادة المنتجين الأستاذ إسلام ،واحمد السمان ومدير التصوير الموهوب: احمد عاشور ... وشكرا وبشكر اختي الغالية الشاطرة المبدعة : @yasminreda85 للمؤلف المحترم: محمد ناير ..... وقنوات العرض ...شكرااااااا وكل سنة وأنتم طيبين 💙💙💙💙💙 #زينه #zeina شكرا لصديقي واخويا الماكيير المبدع @morshedmakeupstudio والكوافير الهائل #احمد_الحنين 💙💙💙

    A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on

    وعلقت زينة على المقطع وكتبت: "الحمد لله خلصت.. فركش جمع سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل.. وجميع القائمين علي العمل من أصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة إيمان حداد.. وقنوات العرض.. شكرا وكل سنة وأنتم طيبين".

    مسلسل "جمع سالم" ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو‎"، ومن بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي.

    انظر أيضا:

    الموت يفجع الفنانة المصرية زينة
    الفنانة المصرية زينة توضح حقيقة اعتدائها على أسرة أمريكية في دبي
    حكم قضائي إماراتي ضد الفنانة المصرية زينة
    إصابة الفنانة زينة بسبب فيفي عبده… بالفيديو
    اتهام الفنانة المصرية زينة بالتورط في سرقة منزل "جواهرجي"
    الفنانة المصرية زينة تكشف مفاجأة في قضية اعتدائها على أسرة أمريكية بدبي
    الكلمات الدلالية:
    رمضان كريم, رمضان 2020, صوم رمضان, شهر رمضان, رمضان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبان من مدرسة الثانوية العامة، أثناء التقاط صور للذكرى أمام المنزل، على خلفية إلغاء حفلات التخرج مع تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في لوس آنجلوس، الولايات المتحدة، 17 مايو 2020.
    حفل التخرج في ظل جائحة "كورونا"
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك