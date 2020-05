"أنا استويت"... زينة توجه رسالة إلى طاقم عمل "جمع سالم"

View this post on Instagram

الحمد لله خلصت فركش #جمع_سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل...❤️❤️❤️❤️وجميع القائمين علي العمل من اصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة :إيمان حداد @imanelhadadd والمنتجه :نجلاء رشدي والسادة المنتجين الأستاذ إسلام ،واحمد السمان ومدير التصوير الموهوب: احمد عاشور ... وشكرا وبشكر اختي الغالية الشاطرة المبدعة : @yasminreda85 للمؤلف المحترم: محمد ناير ..... وقنوات العرض ...شكرااااااا وكل سنة وأنتم طيبين 💙💙💙💙💙 #زينه #zeina شكرا لصديقي واخويا الماكيير المبدع @morshedmakeupstudio والكوافير الهائل #احمد_الحنين 💙💙💙