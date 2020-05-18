"أنا استويت"... زينة توجه رسالة إلى طاقم عمل "جمع سالم"

ونشرت زينة مقطعا مصورا لها على حسابها الرسمي في انستغرام، قالت فيه: "أنا استويت.. بس مبسوطة أوي دلوقت بجد وبضحك من قلبي زي المجانين عشان خلصت الحمد لله.. ميرسي أوي لكل القائمين على العمل".
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الحمد لله خلصت فركش #جمع_سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل...❤️❤️❤️❤️وجميع القائمين علي العمل من اصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة :إيمان حداد @imanelhadadd والمنتجه :نجلاء رشدي والسادة المنتجين الأستاذ إسلام ،واحمد السمان ومدير التصوير الموهوب: احمد عاشور ... وشكرا وبشكر اختي الغالية الشاطرة المبدعة : @yasminreda85 للمؤلف المحترم: محمد ناير ..... وقنوات العرض ...شكرااااااا وكل سنة وأنتم طيبين 💙💙💙💙💙 #زينه #zeina شكرا لصديقي واخويا الماكيير المبدع @morshedmakeupstudio والكوافير الهائل #احمد_الحنين 💙💙💙
وعلقت زينة على المقطع وكتبت: "الحمد لله خلصت.. فركش جمع سالم شكرا لكل نجوم العمل ..والنجوم الكبار اللي زودوا العمل.. وجميع القائمين علي العمل من أصغر عامل لأكبر عامل والمخرجة المبدعة إيمان حداد.. وقنوات العرض.. شكرا وكل سنة وأنتم طيبين".
مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد إنتاج شركة سكرومو ميديا بالتعاون مع "فيو"، ومن بطولة زينة ودلال عبد العزيز وريم البارودي.
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