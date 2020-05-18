اختراع كمامة لتناول الوجبات في المطاعم

تمكن مستثمرون إسرائيليون من تطوير كمامة مضادة لفيروس كورونا مزودة بفم يعمل بالتحكم عن بعد يتيح لرواد المطاعم تناول الوجبات دون نزعه.

ووفقا لوكالة "رويترز" يمكن أن يتعثر تشغيله في حالة تناول الآيس كريم أو الصلصات، لكن قطع الطعام الأكثر صلابة يمكن التهامها بسرعة كبيرة.

وقال نائب رئيس شركة (أفتيبوس بيتنتس أند إنفينشز) لبراءات الاختراع، عساف جيتيليز، اليوم الاثنين "ستفتح الكمامة ميكانيكيا بجهاز تحكم عن بعد باليد أو تلقائيا عندما تكون الشوكة (أداة تناول الطعام) قادمة إلى الكمامة".

وأضاف "عندئذ يمكنك أن تأكل وتستمتع وتشرب ثم تخرج الشوكة ومن ثم تغلق وأنت في حماية من الفيروس والناس الآخرين الجالسين معك".

وقالت الشركة إنها تعتزم البدء في تصنيع الكمامة في غضون شهور، مرجحة أن تبيع الكمامة بما يتراوح بين ثلاثة وعشرة شيكلات (0.85 دولار و2.85 دولار) وهو أعلى بكثير من سعر الكمامات الطبية الزرقاء الشاحبة البسيطة، التي يرتديها كثير من الإسرائيليين.

وقال أحد طلاب الدراسات العليا: "أعتقد أن هذا الجهاز الذي يمكنني من تناول الطعام وأنا مستمر في ارتدائه من الضروري اقتنائه".

وأضاف آخر: "لا أعتقد أن هذه الكمامة يمكن أن تمسك هذا النوع من الآيس كريم – إنه يتساقط هنا وهناك. لا أريد استخدامها عندما تتاح".