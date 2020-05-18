تحذير… إدمان المسلسلات التلفزيونية له 6 أضرار صحية

يعتبر بعض الناس أن المسلسلات التليفزيونية هي الوسيلة المثلى للترفيه خلال شهر رمضان، وزاد هذا الاعتقاد في ظل إجراءات العزل المنزلي الذي يجعل الكثير من الناس مجبرين على البقاء أمام التلفزيون والكمبيوتر لفترات طويلة.

© AFP 2020 / DAMIEN MEYER رمضان 2020... الانتهاء من تصوير مسلسل خالد النبوي... صور "كونسلتو" المصري تقريرا عن أضرار مشاهدة المسلسلات في شهر رمضان، وفقا لاستشارين في الصحة العامة والتغذية العلاجية.

وفيما يلي 6 أضرار يمكن أن تعاني منها بسبب المكوث لفترات طويلة أمام المسلسلات التلفزيونية:

1- غالبا ما تجتمع الأسرة بكل أفرادها لمشاهدة مسلسل تلفزيوني، ويعني ذلك وجود الأطفال بينهم، وهو ما يعني أنهم يمكن أن يشاهدوا بعض المشاهد التي لا يجب أن نلفت أنظارهم إليها في سن مبكر مثل العنف والتحرش والتدخين، حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على أسلوب حياتهم.

2- متابعة المسلسلات تحتاج الجلوس لفترات طويلة أمام التلفزيون وتناول أطعمة أكثر دون وجود حركة تذكر في كثير من الأحيان، وهو ما يعني احتمال أكبر لزيادة الوزن وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية.

3- بعض طرق الجلوس ربما تكون مضرة لجسم الإنسان خاصة بالنسبة للأطراف، التي ربما لا تحصل على الدم الكافي لفترات طويلة بسبب الجلوس عليها في وضع خاطئ.

4- يفضل بعض الأشخاص تناول الحلويات أثناء مشاهدة المسلسلات ومع الوقت ربما يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال إصابته بمرض السكري، إضافة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- قد تتسبب مواعيد المسلسلات المختلفة خلال الليل في عدم قدرة الشخص على الحصول على القسط الكافي من النوم ويتسبب ذلك في مشاكل أخرى أبرزها الشعور بالخمول والتعب والإرهاق أثناء الصيام.

6- من الآثار السلبية للمسلسلات أنها قد تؤدي إلى ميل بعض الأشخاص للعزلة الاجتماعية والعزوف عن مخالطة الآخرين.