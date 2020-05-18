إصابة ياسر جلال بهبوط الدورة الدموية "على الهواء"... فيديو

تعرض الفنان المصري ياسر جلال إلى هبوط في الدورة الدموية أثناء ظهوره على فضائية "العربية الحدث" مساء اليوم الإثنين.

وظهر ياسر جلال عبر برنامج "ZOOM"، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث".

وقال جلال أثناء الحوار: "بقولك يا مدام لميس أنا دايخ شوية من بعد الفطار ومش قادر أخد نفسي وجالي نوع من الهبوط مش عارف".

وردت عليه لميس الحديدي ونصحته بأن يتناول أي مشروب من أجل علاج الهبوط بينما أخبرها جلال أنه سيرد على أسئلتها في جمل صغيرة ومختصرة.

ويعرض لياسر جلال في موسم رمضان الجاري مسلسل "الفتوة" ويقوم فيه بدور البطولة من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين.