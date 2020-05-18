جامعة سعودية تطور تقنية جديدة للكشف عن كورونا بـ"صوت السعال"

استطاع باحثون سعوديون استخدام صوت السعال في تحليل خاصية يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأعلن مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي "سيادة" التابع لجامعة أم القرى السعودية، توصل دراسة علمية لاكتشاف مصابي فيروس ‎كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" من خلال تسجيل صوت السعال، بحسب موقع "مباشر".

وأوضح المركز أن بعض الباحثين استطاعوا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمييز بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل (نزلات البرد والسعال الديكي) بنجاح من خلال تحليل الموجة الصوتية لسعال المريض فقط دون الحاجة إلى أي تحليلات مختبرية.

وتقول الدراسة إن الهدف من الأبحاث هو تحديد مدى إمكانية التعرف على مصابي كورونا من خلال سعاله فقط، مشيرة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالأخص تعلم الآلة، تعتمد بشكل كبير على كمية البيانات والأمثلة التي تستطيع الآلة التعلم من خلالها.

وتدعو الدراسة لتجميع أصوات السعال المختلفة من متبرعين بالغين (فوق سن 18 سنة) سواء أكانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي لدعم جهود الباحثين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.7 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 315 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي وصل عدد المصابين فيها إلى نحو 84 ألف إصابة.