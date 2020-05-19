"ببجي" تتيح للاعبيها الوصول لأعلى المستويات

تعمل شركة "ببجي" الشهيرة على تقديم تطوير مستمر للعبتها الأكثر انتشارا وشعبية حول العالم، لكسب المزيد من المتابعين وجذب اللاعبين إلى حلبتها الافتراضية، التي أصبحت في ظل الحجر الصحي العالمي، متنفسا لا حجر فيه ولا قوانين.

وقدمت الشركة مؤخرا في تحديثها الثالث عشر، إمكانية الوصول إلى أعلى المستويات ومنحت أسماء وألقاب جديدة تميز اللاعبين داخل ساحات المعركة.

وقدم التحديث الجديد مجموعة مهام مختلفة ومتنوعة تتيح عند تنفيذها تقييما مرتفعا يصل باللاعبين إلى أعلى المستويات داخل اللعبة، ما يزيد المنافسة ويفتح آفاقا جديدة من المتعة في عالمها الافتراضي.

وبحسب موقع "أخبارك الآن" يسعى جميع اللاعبين إلى كسب هذه المهام دون خسارة من أجل الحصول على هذه التقييمات العالية جدا.

ومن أبرز هذه المهام التي طرحت في الموسم الجديد من اللعبة، مشاهدة الفيديوهات وتكوين الفرق ومكافأة تسجيل الدخول واستعادة الصحة وغيرها، بالإضافة إلى الصناديق المميزة التي تحوي في داخلها الكثير من المفاجآت.

وتضمن الموسم الجديد ألقابا جديدة مشهورة، زادت من حماس اللعبة وأدخلت جوا من المتعة بين اللاعبين نظرا لغرابتها وخصوصيتها وتخصيصها للاعبين محددين.