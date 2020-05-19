تسجيل
10:37 GMT19 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صالح كامل

    ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن قرابتها لصالح كامل

    © AP Photo / MURAD SEZER
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102724/39/1027243926_0:194:2014:1326_1200x674_80_0_0_13ef858e17903337851d7502b4847655.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005191045469509-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84/

    كشفت الممثلة المصرية، أروى جودة، عن صلة قرابتها برجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي توفي أمس الاثنين.

    أشارت جودة إلى أن صالح كامل هو زوج خالتها، الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

    وكتبت أروى عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي وأبي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة، اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا".

    و​أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أمس الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.

    ونعاه العديد من المشاهير والشخصيات الشهيرة في العالم العربي، مثل الداعية السعودي عائض القرني والفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب.

    كما نعته مجموعة "دلة البركة" التي أسسها الراحل صالح كامل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي من أكبر مجموعات الأعمال السعودية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

    وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

    ​صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

    كانت بداية الشيخ صالح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، ثم عمل لمدة 10 سنوات في وزارة المالية كمستشار مالي.

    رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل
    © AFP 2020 /
    وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل
    ترك الشيخ صالح العمل في الحكومة السعودية واتجه للأعمال الخاصة حيث أسس شركته العملاقة "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر وكثير من دول العالم.

    تم تصنيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل في أكثر من تصنيف لموقع فوربس كأحد أثرياء العرب وتقدر ثروته بعدة مليارات من الدولارت.

    وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في قنوات "ART"، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

    كان الشيخ صالح أيضا من ضمن الشخصيات السعودية التي قامت السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتوقيفها على خلفية قضايا فساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بتسويات مع الحكومة السعودية واللجنة التي كان يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

    انظر أيضا:

    أول ظهور لصالح كامل بعد الإفراج عنه يثير الجدل
    صالح كامل... من ريادة "التشفير" والبنوك الإسلامية إلى التوقيف
    بالفيديو... حفل زفاف نجلة الفنانة صفاء أبو السعود وصالح كامل
    وكالة تكشف لأول مرة: هذا ما خسره الوليد والعمودي وصالح كامل بسبب حملة ابن سلمان
    وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, مشاهير, أخبار منوعات, منوعات, السعودية, الشيخ صالح كامل, صالح كامل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
     افتتاح المطاعم مع الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي منعا للإصابة بفيروس كورونا - مطعم فيش تيلز ميرلاند، الولايات المتحدة 18 مايو 2020
    معا وليس سويا...أطرف طرق التباعد الاجتماعي في مطاعم العالم
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    لماذا تم إقالة مفتش الخارجية الأمريكية؟
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك