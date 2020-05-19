ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن قرابتها لصالح كامل

كشفت الممثلة المصرية، أروى جودة، عن صلة قرابتها برجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي توفي أمس الاثنين.

أشارت جودة إلى أن صالح كامل هو زوج خالتها، الفنانة المصرية صفاء أبو السعود.

وكتبت أروى عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي وأبي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة، اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا".

انا لله وانا اليه راجعون،

توفي إلى رحمة الله تعالى زوج خالتي و ابي الثاني الشيخ صالح كامل. نطلب منكم الفاتحة..



اللهم ارحمه يا ارحم الرحمين، واغسله بالماء والثلج والبرد واجعل له من الدعاء و الصلاة نصيبا كثيرا pic.twitter.com/YovgzAXDqg — Arwa Gouda (@ArwaGouda) May 18, 2020

و​أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أمس الاثنين، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل.

ونعاه العديد من المشاهير والشخصيات الشهيرة في العالم العربي، مثل الداعية السعودي عائض القرني والفنان محمد هنيدي والفنانة يسرا والإعلامي عمرو أديب.

كما نعته مجموعة "دلة البركة" التي أسسها الراحل صالح كامل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وهي من أكبر مجموعات الأعمال السعودية على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وغرد الحساب الرسمي لمجموعة "دلة البركة": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة دله البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح عبد الله كامل الذي وافاه الاجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل

رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/t4b1QbLCAR — دله البركة (@DallahAlbaraka) May 18, 2020

​صالح كامل من مواليد مكة (1941) ونال شهادة بكالوريوس التجارة في الرياض، وهو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة أرت (ART)، راديو وتلفزيون العرب، بالإضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

كانت بداية الشيخ صالح في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، ثم عمل لمدة 10 سنوات في وزارة المالية كمستشار مالي.

ترك الشيخ صالح العمل في الحكومة السعودية واتجه للأعمال الخاصة حيث أسس شركته العملاقة "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر وكثير من دول العالم.

تم تصنيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل في أكثر من تصنيف لموقع فوربس كأحد أثرياء العرب وتقدر ثروته بعدة مليارات من الدولارت.

وآخر زوجات صالح كامل هي الممثلة المصرية صفاء أبو السعود، التي عملت لسنوات في قنوات "ART"، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.

كان الشيخ صالح أيضا من ضمن الشخصيات السعودية التي قامت السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بتوقيفها على خلفية قضايا فساد، قبل أن يتم الإفراج عنه بتسويات مع الحكومة السعودية واللجنة التي كان يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.