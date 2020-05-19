فقمة تسجل عملية هروب شجاعة من مركز أبحاث... صور

لقد سمعنا عن عمليات الهروب من السجون، وشاهدنا عمليات شبه مستحيلة على القنوات التلفزيونية، لكن في هذه المرة نفذت فقمة بالرغم من صعوبة حركتها على اليابسة عملية هروب نادرة.

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق محاولة هروب فاشلة لفقمة من مركز أبحاث وحفظ الثدييات البحرية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

ووصلت الفقمة إلى طريق مسدود في نهاية رواق مركز الأبحاث، حيث تمكنت من الفرار من المكان المخصص لها.

Тюлень попытался сбежать из петербургского центра реабилитации морских млекопитающих, но заблудился в коридорах приюта. Его снимок может стать новым мемом pic.twitter.com/flPW6WQ0UR — «Бумага» (@paperpaper_ru) May 18, 2020

وشارك الكثيرون صور الفقمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بشجاعتها وجرأتها، رغم محاولة الهروب الفاشلة.