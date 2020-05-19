مفيد فوزي يكشف عن سؤال رفض حسني مبارك الإجابة عنه

روى الإعلامي المصري، مفيد فوزي، جانبا من ذكرياته عن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، وذلك باعتباره أنه كان من أبرز الإعلاميين الذين أجروا لقاءات معه.

وكشف فوزي خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أمس الاثنين، أن نبرة مبارك تغيرت بعد وفاة حفيده، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وقال إنه في بداية لقاء إعلامي جمعهما سأله عن مضمون أول سؤال، موضحا أنه لم يكن يعرف غير الأسئلة التي بها أرقام لكي لا يجيب بشكل خاطئ.

وتابع مفيد فوزي أنه عندما سأل مبارك عن والده ووالدته، لأنه يجب أن يعرض الناس شخصية الرئيس، قال له "لا تدخل في المحظور".

وتابع فوزي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنه عندما سأل مبارك "عما يدور في بؤرة تفكيره"، أجابه: "إيه البؤرة ديه.. مثل الغرزة؟"، فأوضحت له "كيف تفكر في مصر" وهنا فهم مبارك السؤال وقال له: "طب ما تقول كده".

أردف الإعلامي المصري أنه منذ ذلك اليوم تعلم أن الصحافة غير التلفزيون، فمن الممكن أن يكتب "بؤرة" في الصحافة، ولكن على شاشة التلفزيون لابد أن يكون مفهوما للناس.

ونفى مفيد فوزي في البرنامج إن كان حسني مبارك يكرهه، على الرغم من أنه كان المذيع المخصوص لوزراء نظامه.