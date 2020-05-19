اختبار حصانة خزائن الأموال المصفحة بطلقة دبابة "شيرمان" الأمريكية... فيديو

اختبر المدون الأمريكي، مات كاريكر، المتخصص في اختبار الأسلحة والمعدات العسكرية، قدرة خزائن المال على تحمل طلقة مدفع من دبابة أمريكية طراز "شيرمان إم 4".

وقام المدون بإيقاف 10 خزائن معدنية مصفحة مخصصة لحفظ الأموال والمجوهرات بسماكة جدار تبلغ نحو 90 ميليمترا، خلف بعضها لتستقبل طلقة من الدبابة.

وتم إيقاف الدبابة على بعد نحو 200 متر أمام الخزائن، وتم إطلاق طلقة من مدفع الدبابة، لكن الطلقة الأولى فشلت بسبب ارتطامها بالجدار الجانبي للخزنة الأولى.

وتم إعادة التجربة مرة ثانية، حيث اخترقت طلقة الدبابة 6 خزائن مصفحة واخترقت باب الخزنة السابعة لتستقر بداخلها، بحسب الفيديو الذي نشره المدون على "يوتيوب".

وتعتبر "شيرمان أم 4" دبابة أمريكية متوسطة استخدمت بشكل رئيسي في الحرب العالمية الثانية، ويصل وزنها إلى 35 طنا، ومسلحة بمدفع عيار 75 ملم، ويستطيع المدفع اختراق دروع بسماكة 3.7 بوصة من مسافة 500 متر، وتحمل طاقم من 5 أفراد.