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    حليمة بولند

    حليمة بولند تقف إلى جانب محمد رمضان بعد انتقادات بشأن "فيديو صدام حسين"...فيديو

    © AFP 2020 /
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    دافعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند عن الفنان المصري، بعد تعرضه لانتقادات من مواطنتها الإعلامية"مي العيدان، بشأن مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقول إنه يحب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

    ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" عرضت فيه محادثة مكتوبة جرت بينها وبين رمضان عبر تطبيق "واتس آب"، وقالت: "هو فعلاً مش عارف إيه إلي اتعمل في الكويت والكويتيين من صدام.. وعلى فكرة ناس كتير أوي في مصر متعرفش.. ومحمد رمضان هيفضل نمبر وان في مصر والخليج".

    وأضافت: "الظلم ظلمات يوم القيامة.. زي ما أنتم شايفين انتشر فيديو عن صدام حسين".

    بدوره قال الفنان المصري في تعقيبه لحليمة بولند: "ده قديم أوي وأنتي عارفة حبي للكويت والكويتيين"، مضيفا: "أنا قلت كده علشان صدام حسين شخصية ثرية دراميا وممكن أجسدها وده مش معناه بتفق مع سياسته، هل لو أنا جسدت شخصية هتلر هل ده يعني إني مع النازية".

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    فيديو محمد رمضان: احب صدام حسين . . والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه انه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمهزيتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام و اعوانه و ابناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات. . الله يحشرك مع صدام واحنا شعب الكويت مانحبك لان اللي يحب اللي قتل اولادنا واستباح الكويت ما اتحبه دامك تحبه و ارجع اقولك حبتك القراده ياتفه 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

    A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt) on

    وكانت الإعلامية الكويتية "مي العيدان" نشرت مقطع فيديو لمحمد رمضان أثار ضجة واسعة في الكويت، عندما ظهر وهو يقول من خلاله إنه يحب الرئيس العراقي صدام حسين، وعلقت على الفيديو والله حبتك القراده لانك عديم اخلاق نسيت ان صدام ب سنة ٩٠ رحع صدام المصريين بتوابيت وشتم حسني مبارك رئيس بلدك وقال عنه إنه مثل الحصاله تحط الفلوس في فمهزيتكلم نسيت صدام اللي للحين الشعب العراقي قاعد يدفع فاتورة حكمه السابق نسيت صدام وأعوانه وأبناءه اللي اغتصبوا شرف العراقيات".

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    الكلمات الدلالية:
    صدام حسين, العراق, محمد رمضان, دفاع, حليمة بولند
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