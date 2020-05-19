محمد رمضان يغيب عن عقد قران شقيقته... صور

غاب الفنان المصري، محمد رمضان، عن عقد قران شقيقته، التي احتفلت بالمناسبة في منزل والدهما في حي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يستطع رمضان حضور عقد قران شقيقته بسبب وجوده خارج البلاد، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وشاركت إيمان شقيقة محمد رمضان صورا من عقد قرانها على عريسها حسام حامد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

واحتفلت إيمان رمضان، وهي الشقيقة الوسطى للفنان المصري، بخطوبتها في شهر فبراير/ شباط.

من ناحية أخرى، يحقق أحدث مسلسلات محمد رمضان "البرنس" نجاحا كبيرا خلال عرضه في شهر رمضان.

واعتلى مسلسل "البرنس" قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب مسلسلات "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.

كما أن قناة محمد رمضان الرسمية على موقع "يوتيوب" تخطت 2 مليار مشاهدة.