مصادفة عجيبة... 3 فنانين يرتدون نفس القميص في مسلسلات مختلفة خلال رمضان

مصادفة عجيبة حازت على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، هي وجود عامل مشترك بين 3 ممثلين من مسلسلات مختلفة معروضة خلال شهر رمضان، وهو ارتداؤهم نفس القميص.

والفنانون هم أحمد مجدي من مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأيتن عامر وهبة مجدي ودياب وإدوارد ومحمود البزاوي وهبة عبد الغني، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

كما ارتدى نفس القميص الفنان أحمد داوود في أحد مشاهد مسلسل "لعبة النسيان"، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة دينا الشربيني وإنجي المقدم ومحمود قابيل وأسماء أبو اليزيد وعلي قاسم ورجاء الجداوي وأحمد صفوت.

واضح انهم نزلوا يشتروا نفس القميص سوا pic.twitter.com/N0any4ea7X — محمد نعيم (@mohamednaiiem) May 19, 2020

أما الممثل الثالث الذي ارتدى القميص ذاته، فهو الفنان كريم فهمي ضمن أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر وشريف منير وتارا عماد وأحمد سعيد عبد الغني، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

مأجرينه من نفس المكوجي 😂😂 — ♍️Maro🌳شجرة🌳 (@Marianne_virgo) May 19, 2020

واتسمت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على ارتداء الممثلين الثلاثة لنفس القميص بالسخرية، إذ قال أحدهم: "أكيد القمصان دي من عند أبو نسمة"، وكتبت أخرى ساخرة أن القميص يبدو أنه كان عليه عرض عند الشراء، وسخرت مستخدمة أخرى: "سالفينه من بعض"، وغردت أخرى: "مأجرينه من نفس المكوجي".