الكشف عن هوية مسرب مشهد مسلسل "البرنس"... فيديو

كشف محمد سامي مخرج مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، عن هوية من قام بتسريب مشهد ضرب "رضوان البرنس" لشقيقيه، انتقاما منهما لتسببهما في قتل زوجته وابنه، وإلقاء ابنته في الشارع بعد دخوله السجن.

وقال سامي في تصريحات لـ "إم بي سي ترندنغ"، إنه بعد الاستعانة بالشرطة والجهات المعنية، أظهرت التحقيقات أن مسرب المشهد هو مساعد مونتير في مسلسل منافس خلال موسم دراما رمضان 2020.

وعن كيفية تسريبه للمشهد، أوضح محمد سامي إن هذا الشخص ظل يراقب مساعدة المونتير حتى دخولها الحمام واستغل غيابها وصوّر المشهد بهاتفه الذكي ثم أرسله إلى خطيبته لكي يبهرها.

وعن الإجراء الذي سيتم اتخاذه مع الفاعل، أكد محمد سامي أنهم سامحوه نظرا لظروفه الصعبة، التي تتمثل في توليه مسؤولية الإنفاق على والدته، فضلا عن أن لديه مشاكل اجتماعية.

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون"، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.