العثور على نص سري في مخطوطات البحر الميت

تمكن علماء بريطانيون من الكشف عن سر مخطوطات البحر الميت، التي كانت تعتبر في السابق فارغة، حيث أظهرت النتائج أن المخطوطات القديمة تحتوي على نص سري.

وتم نقل المخطوطات القيدية، التي عثر عليها علماء الآثار، في منتصف القرن الماضي، إلى مستودع جامعة مانشستر، حيث تم الاحتفاظ بها هناك نحو 7 عقود.

وكان يعتقد أن هذه المخطوطات لا تحتوي على أي نص، ولكن عثر أحد موظفي الجامعة على حرف واحد وكان المفتاح للبحث عن نص داخل المخطوطات.

На «пустых» свитках Мертвого моря проступил скрытый текст. Ученые считают, что это отрывок из Ветхого Завета.#рукопись #свиток #историяhttps://t.co/h6ZpBxDioS — Мир 24 (@Mir24TV) May 18, 2020

ونتيجة لذلك، اتضح أن المخطوطات الأربعة تحتوي على نصوص سرية واضحة جدا مكتوبة بحبر الفحم بالعبرية أو الآرامية. ووفقا للخبراء، فإن هذه النصوص ترتبط بسفر حزقيال (أحد أسفار العهد القديم).

ويشار إلى أن المخطوطات المذكورة أعلاه تم العثور عليها من قبل علماء الآثار في تجاويف كهوف صحراء يهود ومسعد عام 1947. وبعد ثلاث سنوات تم تقديمها إلى الباحث رونالد ريد، الذي أعلن بعد ذلك عدم وجود قيمة تاريخية لهذه الوثائق بسبب عدم احتوائها على أية نصوص ومعلومات.