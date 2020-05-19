ميسي يعلن دعمه لتركي آل الشيخ ضد سعود السويلم... فيديو

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تشجيعه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، لتركي آل الشيخ ضد سعود آل سويلم رئيس النصر السعودي في صراع "مباراة التحدي" في البلايستايشن.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه "فيسبوك" فيديو لنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يعلن دعمه لآل الشيخ في تلك المباراة.

وكتب آل الشيخ "يا ميسي ما تقلقش".

يذكر أن مباراة التحدي بين رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه ومالك فريق ألميريا الإسباني في البلايستيشن، التي ستقام في التاسع والعشرين من رمضان، سيذهب ريعها إلى منصة جود الإسكان حظيت باهتمام كبير على مستوى العالم خاصة من نجوم الرياضة.