ممثل شهير... من مفاجآت الحلقة الأخيرة من "الاختيار"

كشف أحد البرامج التلفزيونية أن الفنان المصري، أحمد السقا، سيكون ضمن مفاجآت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار" الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.

وقال برنامج "إم بي سي ترندنغ" المذاع على فضائية "إم بي سي 4" إن السقا سيجسد شخصية المحقق العسكري الذي يحقق مع الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف البرنامج أنه من المنتظر أن يصور أحمد السقا مشاهده خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن أحمد السقا حل ضيف شرف في نهاية أحداث فيلم "حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي، وهما من أبطال مسلسل "الاختيار".

وكان مخرج مسلسل "الاختيار" بيتر ميمي كشف أن حلقته الأخيرة ستشهد وجود أبطال حقيقيين.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "‏الحلقة 30 من مسلسل ‎"الاختيار" هيكون فيها أبطال حقيقيين، ومنهم الناس اللي في الصور، النقيب نصر والمجند مايكل والمجند عمر أبطال الفرافرة.. والبطل خالد علي موسى من ملحمة البرث".

وكان بيتر ميمي أعلن مؤخرا أنه تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "الاختيار"، بعد قرابة الـ5 أشهر، فضلا عن فترة أخرى للتحضيرات والمعاينات.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي قتل فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.