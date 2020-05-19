فيديو لملاحقة نمر في أحد شوارع المكسيك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ملاحقة نمر في أحد شوارع المكسيك.

وأظهر الفيديو ثلاثة أشخاص يلاحقون نمرا وسط أحد الشوارع بمدينة غوادالاخارا في المكسيك.

كما شارك في عملية المتابعة إدارة إطفاء سان بيدرو تلاكويباك ووحدة إنقاذ الحياة البرية في تلاغومولكو دي زونييجا.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن النمر خرج من أحد المنازل بالمنطقة، فيما لم تؤكد السلطات ذلك بعد.