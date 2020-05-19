الناقد طارق الشناوي يمنح 4 مسلسلات لقب "الأفضل" في رمضان 2020

اختار الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، 4 مسلسلات تلفزيونية كأفضل ما عُرض خلال موسم دراما رمضان 2020.

ويرى الشناوي في مداخلة له عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "القاهرة الآن"، أمس الاثنين، من تقديم لميس الحديدي، أن "البرنس" و"الاختيار" و"الفتوة" و"بـ100 وش" هي أفضل مسلسلات عرضت في ذلك الموسم حتى يوم 25 رمضان.

ولفت طارق الشناوي أنه بينما انطلقت أحداث المسلسلات الأربعة بصورة قوية، إلا أنه شابها المط والإطالة في الأسبوع الماضي، وذلك لرغبة صناعها في استكمال الـ30 حلقة، وهو ما يعد "قتلا للدراما"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن اختياره لهذه المسلسلات الأربعة جاء بسبب تميزها في نسب المشاهدة والحبكة الدرامية.

لكن أكد طارق الشناوي أن تقييمه النهائي لأفضل مسلسلات رمضان 2020 سيكون بعد عيد الفطر.

ومسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

ومسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

ومسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال وأحمد خليل ومي عمر وإنعام سالوسة ومن إخراج حسين المنباوي.

ومسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي ومن إخراج بيتر ميمي.