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    الفنان المصري محمد رمضان

    ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشاف خطأ في مسلسل "البرنس"

    © AFP 2020 / PIUS UTOMI EKPEI
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    الموضوع:
    رمضان 2020 (42)
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    تسبب خطأ في الحلقة الـ24 من المسلسل المصري "البرنس" في إحداث ضجة بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ولاحظ متابعو المسلسل أن من يرقد بجوار "فتحي البرنس" في السرير ويجسد دوره الفنان أحمد زاهر، ليس جثة البلطجي "كتكت" ويلعب دوره الفنان دياب، وإنما دمية على شكل الشخصية، بحسب تقارير مصرية محلية.

    وأدرك المشاهدون الخطأ عندما لاحظوا أن الرأس المزيفة تخرج من "التيشيرت" الذي يرتديه "كتكت".

    وكان "فتحي البرنس" (أحمد زاهر) استأجر القاتل الأجير "كتكت" (دياب) من أجل قتل شقيقه "رضوان البرنس" (محمد رمضان)، ولكن بعد نشوب عراك بينهما كان الغالب هو رمضان وأرسل جثة "كتكت" إلى منزل "فتحي البرنس" وتحديدا في سريره.

    ومسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

    وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده، ويجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم وزوج أخته.

    الموضوع:
    رمضان 2020 (42)

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