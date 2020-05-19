رجاء الجداوي ضحية "خلي بالك من فيفي" في حلقة الليلة

تقع الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، مساء، اليوم الثلاثاء، ضحية أحدث حلقات برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، من تقديم الفنانة فيفي عبده.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فالبرنامج ينتمي إلى "الكاميرا الخفية"، الذي تعتمد فكرته على استضافة فيفي عبده لأحد الفنانين في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

واستضاف البرنامج خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الفنانين، مثل زينة وأحمد بدير وحسن الرداد ومحمود الليثي والمطرب والممثل أحمد فهمي وأحمد رزق.

ويذاع برنامج "خلي بالك من فيفي" يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت القاهرة على فضائية "إم بي سي مصر".

يشار إلى أن برنامج "خلي بالك من فيفي" طالته اتهامات بفبركة حلقاته، ولكن نفت مقدمته فيفي عبده هذه المزاعم.

وقالت فيفي عبده خلال مداخلة مع برنامج "إم بي سي ترندينغ" إن الضيوف لم يعرفوا بالمقلب على الإطلاق.

وتابعت الفنانة المصرية إنها هي أيضا لم تكن تعرف بتفاصيل ما يحدث ومن سيكون ضيف الحلقة.

وأشارت عبده إلى أنها تنتظر، كل يوم تصوير، وصول الضيف ويخبروها قبل قليل بمن سيكون ضحيتها، وهي تستقبله وتتعرض معه لكل ما يحدث.

وأكدت أن برنامجها ليس مفبركا وأن الضيوف لا يعرفون بأي شيء عن المقلب، وتقوم هي بدعوة الضيف إلى منزلها كما هي معتادة أن تطل على الجمهور من "الصالون".

وأوضحت أن "أكبر دليل على ذلك ملابس الفنانين، كما رأينا فنانات ارتدين فساتين قصيرة لا تتناسب مع فكرة أنهن يعرفن مسبقا بالمقلب".