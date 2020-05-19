قط يقوم بدور حارس مرمى محترف… فيديو

تمتلك الحيوانات الأليفة العديد من المهارات، التي تجعل البعض يعتبرونها صديقتهم المفضلة لما يمكن أن تقدمه لهم من مرح وسعادة.

وتعد القطط من الحيوانات الأليفة، التي يحرص كثير من الناس ليس على تربيتها داخل منازلهم فقط، وإنما على ممارسة هواياتهم المفضلة معها، بحسب فيديو متداول على "تويتر" لقطة تقوم بدور حارس مرمى ماهر.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

ويقوم صاحب القط الذي يرتدي زيا رياضيا بصنع شبكة تشبه مرمى كرة القدم، ويبدأ بتسديد تصويبات متتالية بكرة صغيرة نحو المرمى.

لكن المبهر أن ذلك القط يقوم بصد كل الضربات وإفشال كل محاولات هذا الشاب في إحراز هدف بقدمه أو حتى برأسه، بصورة تظهره وكأنه حارس مرمى محترف.