كلب يقوم بمغامرة للبحث عن كرة تنس داخل مسبح... فيديو

تتدرب بعض الكلاب على مهارات الحراسة، وتقوم أخرى بمهارات ترفيهية تثير دهشة المتابعين لها.

ورغم أن التزحلق على المياه من الرياضات التي تحتاج إلى مهارات وتدريب كبير، إلا أن أحد الكلاب استطاع أن يقوم بمغامرة داخل حمام سباحة للبحث عن كرة تنس، بحسب فيديو متداول على "تويتر".

I see more ingenuity and athleticism here than I do with many of my friends. 😉 https://t.co/8QcvCzJptZ — Reid Ribble (@RepRibble) May 19, 2020

ويقول أحد رواد "تويتر" إن هذا الكلب يظهر ذكاء ومهارات رياضية أكثر من التي يستطيع بعضنا القيام بها.

وبدأت المغامرة بوقوف الكلب على حافة المسبح قبل أن يلتقط جسما عائما على سطح المسبح ليستخدمه في الحركة على سطح الماء بحثا عن كرة التنس، التس استطاع في نهاية الأمر إمساكها بفمه، قبل أن يتوجه إلى الناحية الأخرى من المسبح ليخرج بسلام.