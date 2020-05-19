إليسا تنشر مقطعا من أغنيتها الجديدة "قهوة الماضي"

وغردت النجمة عبر صفحتها على موقع "تويتر"، قائلة: " شو في ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الإشيا، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة. مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فينا... هيدي قصة قهوة الماضي".

شو في ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الإشيا، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة. مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فينا... هيدي قصة #قهوة_الماضي @cha3cha3_siham @MohamedRahim @CKmusicpro pic.twitter.com/mMSLW6QFmL — Elissa (@elissakh) May 19, 2020

والجدير بالذكر أن أغنية "قهوة الماضي" هي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري.