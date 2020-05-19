كرسي روبوتي ينهي أزمة إنسانية... فيديو

أصبحت صناعة الروبوتات جزء من حياتنا اليومية، بداية من المستشفيات حتى المطاعم وتوصيل الطلبات.

وتمكن خبراء تلك الصناعة في تطويرها لتكون قادرة على توفير احتياجات الناس خاصة في وقت الأزمات، حيث أمكن تصميم كرسي روبوتي لحل أزمة إنسانية يعاني منها أحد الأطفال.

A high school robotics team helped this toddler get the powerful wheelchair he needed pic.twitter.com/T1FsxfhxIn — The Sun (@TheSun) May 19, 2020

تمكن فريق من الباحثين من تصميم كرسي متحرك بمواصفات روبوتية لطفل يعاني من بعض المشاكل، التي تعيق قدرته على المشي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لفريق من الطلبة الباحثين، الذين استطاعوا تصميم كرسي روبوتي بمواصفات خاصة يحتاجها أحد الأطفال، الذي يواجهون مشاكل في المشي.