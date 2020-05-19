زوجة يوسف الشريف تنشر كواليس انتهاء تصوير مسلسل "النهاية"‏... فيديو

وانتهى تصوير المسلسل أمس الاثنين، واليوم نشرت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها على "انستغرام" كواليس الانتهاء بنشرصورة مع زوجها يوسف الشريف وفيديو ‏لفريق العمل وهم يعلنون "النهاية".

وكتبت معلقة: "فركش أخر يوم تصوير مسلسل النهاية، شكرا لكل صناع العمل".

ويعرض مسلسل "النهاية"، الذي يقوم بيطولته الفنان يوسف الشريف، ضمن الموسم الرمضاني الحالي الذي أوشك على الانتهاء.‏

يذكر أن مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد ‏من الفنانين ومنهم؛ يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود ‏الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي‎.‎

تدور أحداث المسلسل في العام 2120، حول مهندس يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم، لكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مُستنسخ منه.

وتنبأت الحلقة الأولى من المسلسل "بزوال إسرائيل بعد تفكك الولايات المتحدة"، في مشهد يشرح فيه مُعلم لتلامذته عن "حرب تحرير القدس" التي "انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل، بعد أقل من 100 عام على قيامها، وهروب معظم اليهود في إسرائيل وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا"، بحسب ما ورد في سياق المشهد.

وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا اعترضت فيه على تنبؤ الحلقة الأولى من العمل بـ"زوال إسرائيل"، وقالت فيه إن توقع نهاية إسرائيل الذي جاء في المسلسل "أمر مؤسف وغير مقبول، خصوصًا أنه يأتي بعد 41 عامًا من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل".