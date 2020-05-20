ممرضة تصبح نجمة بلباسها غير المعهود في المشفى بسبب الحر الشديد (صورة)

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا صورة لممرضة أثارت الكثير من التساؤلات خلال أدائها لوظيفتها في مكافحة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

نشر موقع إخباري روسي أن ممرضة خرجت إلى العمل بملابس السباحة وبدلة وقاية شفافة بسبب الحر الشديد الذي تتعرض له منطقة إقليم تولا في روسيا.

Медик из Тулы стала «звездой», надев из-за жары защитный костюм на купальник👏 pic.twitter.com/CvKAKMXFpM — «jokЕР»🃏 (@vadim137502) May 20, 2020

وأشارت السلطات المحلية في المستشفى أن ارتداء هذا اللباس جاء برغبة الممرضة نفسها التي قالت إنها تعمل في ظروف صعبة بسبب الحرارة العالية.

وأشارت الفتاة بدورها أنها لم تكن على علم أن بدلة الوقاية ستكون شفافة لهذه الدرجة وهي لم تتوقف عن عملها بسبب ذلك، مشيرة أن صحة المواطنين تأتي في الدرجة الأولى.