نجمة عالمية تعيد نشر فيديو "مقرف" بنظر الملايين من متابعيها

انخرطت مجموعة من المشاهير والفنانين حول العالم، بنشر فيديوهات وصور، منها بداعي التحدي وأخرى لاستدعاء انتباه الجمهور.

وصف ملايين من متابعي النجمة العالمية نيكول كيدمان فيديو قديما سجل لها عام 2018 خلال مقابلة أجراها معها موقع مجلة "Vanity Fair"، ظهرت فيه وهي تجلس على أحد المسارح وتقوم بأكل الحشرات.

والغريب أن النجمة العالمية أعادت نشر الفيديو على حسابها في "إنستغرام"، متجاهلة الكم الهائل من الانتقادات، التي وصفت المقطع حينها بـ"المقرف" نظرا لقيام كيدمان بتناول الديدان والصراصير والجراد المقلي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #TBT @VanityFair Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 14 Май 2020 в 11:26 PDT

وأرفقت مقطع الفيديو بتعليق "هل تريدون تجربة سناك جديد في المنزل؟ ربما لدي بعض الاقتراحات". يشار إلى أنه كشفت خلال المقابلة أنها تتناول الحشرات بين الحين والآخر وأنها تشكل بهذا جزءا من ملياري شخص حول العالم يقومون بالمثل".

وفجر الحجر الصحي المفروض على معظم دول العالم، نشر مقاطع فيديو وصور لمشاهير وهم يقومون بأعمال غير عادية، لكسر حالة الملل.