شيشانيون يقدمون على عمل بطولي وينقذون رجلا من شقة محترقة في فرنسا... فيديو

أنقذ مواطنون من الشيشان رجلا مسنا من حريق في منطقة إيل دو فرانس في فرنسا.

حدث حريق في مبنى سكني في 15 أبريل/ نيسان، من المتوقع أن أصله إجرامي، ودمرت 18 شقة، كما توفي شخصان: أم تبلغ من العمر 43 عامًا وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات. وأظهر سكان شيشانيون شجاعة، حيث حصل بعضهم على ميدالية المدينة.

Bravo aux jeunes de la cité de Montereau fault Yonne. Sauvetage héroïque pic.twitter.com/gq8hHs4Z8b — Noam anouar (@NoamAnouar) April 15, 2020

وأسرع شخصان للصعود إلى الطابق الثاني عند رؤية رجل عجوز محاصر على الشرفة بحريق ودخان شديد، عندها قام أحدهم بالقفز إلى شرفته وحمله نحو الشرفة المجاورة حيث تلقاه صديقه.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇰🇿© ZTB MEDIA 2020 (@ztb_video) 20 Май 2020 в 2:03 PDT

ثم انتظر كلاهما وصول الطوارئ لإطفاء الحريق وإجلاء السكان.