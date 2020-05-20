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    لعشاق "ببجي"... أقوى ثلاثة معالجات لأداء ممتاز في اللعبة الشهيرة

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    اكتسحت لعبة ببجي البيوت وأوقات الفراغ خصوصا بعد إجراءات الحجر الصحي التي طبقت في أغلب دول العالم.

    وتعتبر قدرة وكفاءة أجهزة الموبايل من أهم المعايير التي تعتمد أغلب الألعاب الإلكترونية حول العالم، خصوصا تلك التي يتم تحميلها على أجهزة الهواتف المحمولة.

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    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    ويعتبر المعالج من القطع التي تميز أجهزة الحواسب الإلكترونية بمختلف أنواعها ومنها الموبايلات الذكية، والتي يعتمد عليها الجهاز أثناء تشغيل جميع البرامج، وخصوصا برامج الألعاب، التي تظهر قدرة هذه الأجهزة وتميز بعضها عن الآخر، وبالأخص عند تحميل لعبة ببجي الشهيرة التي تحتوي على الكثير من الرسومات.

    وقدم موقع "sportskeeda" المتخصص بالإلكترونيات والذكاء الصناعي قائمة فأفضل المعالجات التي تدعم لعبة "PUBG Mobile"، والتي صنفها وفق معايير محددة تتعلق بقدرها وكمية استهلاك الطاقة، وهي ثلاث معالجات:

    المعالج الأول وهو "Mediatek Helio p90" والذي صدر في نهاية عام 2019، وهو عبارة عن رقاقة عالية التقنية ومثيرة ومتوفرة في الكثير من الهواتف الذكية المتوسطة والمرتفعة السعر، ويعد من أفضل المعالجات التي تدعم اللعبة، من حيث كفاءة البطارية، معالجة البيانات، قدرات إظهار الصور والفيديو بدقة عالية.

    ويتوفر هذا المعالج في أجهزة "Realme 6" و"Xiaomi Redmi Note 8 Pro" و"Nokia 2.2" و"Motrola One Macro" و"Oppo Reno 2Z"، وغيرها من الأجهزة ذات الأسعار المتوسطة.

    المعالج الثاني هو من إنتاج شركة "Qualcomm" والتي تقدم منتجات عالية الجودة تلقى قبولًا جيدًا في مجتمع ألعاب الهاتف المحمول. ومعالج "Snapdragon 845" يأخذ تقريبا نفس التصنيف، ويتميز بسرعات مذهلة لوحدة المعالجة المركزية ونظام إدارة بطارية فعال لا مثيل له مع مثل هذه المعالجات المتطورة.

    يأتي هذا المعالج مع نظام فرعي للمعالجة المرئية "Adreno 630" الذي يقدم عرضًا محسنًا للرسومات ومعالجة الفيديو.

    تفتخر "Qualcomm" بسرعة شحن عالية واستهلاك طفيف للطاقة مما يجعله "رفيق السفر" كما يطلق عليه الاختصاصيون.

    ويتوفر هذا المعالج في هواتف "Samsung Galaxy S9" و"Xiaomi Mi Mix" و"Sony Xperia XZ2" و"Asus Zenfone 5Z"، وغيرها الكثير أيضا.

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    المعالج الثالث وهو أيضا من سلسلة شركة "Qualcomm Snapdragon"، وهو معالج من إصدار "Snapdragon 865"، ويقدم مستوى أداء يساوي أجهزة الحاسوب العادية مع برامج تشغيل GPU التي يمكن تحديثها وهذه الميزة هي الأولى من نوعها وهي خاصة بهذا المعالج، مع سرعة إسقاط متعددة تصل إلى 7.5 جيجابايت/ثانية، ما يجعله المعالج الأمثل.

    ويتوفر هذا المعالج في أجهزة "Xiaomi Mi 10 5G" و"Realme X50 Pro" و"Sony Xperia 1 II" و"Oppo Find X2" و"iQOO 3 5G"، وغيرها الكثير من الأجهزة التي تستخدم هذا المعالج نظرا لكفاءته وانخفاض تكلفته.

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