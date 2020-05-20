في يومها العالمي... 50 ألف رحلة تقوم بها النحلة لإنتاج كيلو من العسل

احتفلت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للنحل بمنشور لها على "تويتر"، يبين أهمية ودور النحل في عملية إنتاج العسل والتوازن البيئي.

وجاء في المنشور الذي يتحدث عن المجهود الكبير الذي يبذله النحل لإنتاج كيلو غرام واحد فقط من العسل، والذي يستخدم في جميع المجتمعات حول العالم، كوجبة غذائية متكاملة، بالإضافة إلى القيمة الغذائية والشفائية التي يتمتع بها العسل الطبيعي.

وكتب الأمم المتحدة في تغريدتها "11 مليون زهرة و55 ألف رحلة نحل ضرورية لإنتاج كيلو غرام واحد من العسل".

11 مليون زهرة 🌻

50 ألف رحلة نحل 🐝🐝🐝

ضرورية لإنتاج كغم واحد من العسل 🍯



بدون الـ 🐝 والملقحات الأخرى سيختفي الكثير من غذائنا اليومي

حماية النحل أمر حيوي لمستقبلنا الغذائي#اليوم_العالمي_للنحل 🐝 https://t.co/QXcXjlHr5t pic.twitter.com/PmVSvyz71G — الأمم المتحدة (@UNarabic) May 20, 2020

وأضافت الأمم المتحدة في منشورها: "بدون النحل والملقحات الأخرى سيختفي الكثير من غذائنا اليومي، حماية النحل أمر حيوي لمستقبلنا الغذائي".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للنحل في 20 مايو من كل عام، وهو اليوم الذي ولد فيه أنطون جانشا، أحد أشهر مربي النحل، في عام 1734.

الغرض من اليوم العالمي للنحل هو الاعتراف بدور النحل والملقحات الأخرى في النظام الإيكولوجي والتوازن البيئي، فقد وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على اقتراح سلوفينيا بإعلان يوم 20 مايو/أيار كيوم عالمي للنحل.