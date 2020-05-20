سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو عمرها 99 عاما... صور

فازت سيدة إيطالية، اليوم الأربعاء، بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو تبلغ قيمتها مليون يورو (1.1 مليون دولار) خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا.

وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة ناتور مورت أو الطبيعة الصامتة وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش رسمها الفنان الإسباني عام 1921، وتصور منضدة وصحفا وكأسا من مشروب الأفسنتين.

سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو خلال حفل يانصيب خيري © REUTERS / CHARLES PLATIAU

سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو خلال حفل يانصيب خيري © REUTERS / CHARLES PLATIAU 1 / 2 © REUTERS / CHARLES PLATIAU سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو خلال حفل يانصيب خيري

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس 5.1 مليون يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو، والذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل الذي نشرت تفاصيله وكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU سيدة إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو خلال حفل يانصيب خيري

بينما سيتم تخصيص باقي عائدات الحفل لصالح مؤسسة "كير" الخيرية التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

وقالت بيري كوشين منظمة الحفل إنه تم بيع أكثر من 51 ألف تذكرة، قيمة كل منها مئة يورو، في الحفل الذي تأجل تنظيمه بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".