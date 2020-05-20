"فضحة مدوية" تضرب ماكدونالدز

حرك خمسة من العاملين في شركة ماكدونالدز بولاية شيكاغو الأمريكية، دعوى قضائية جماعية ضد الشركة.

واتهم الخماسي الشركة بعدم اتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن فيروس كورونا المستجد، وتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر.

وبحسب العمال لا توفر ماكدونالدز مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحد زملائهم بفيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت ماكدونالدز في بيان إن الادعاءات غير دقيقة وإن سلامة موظفيها أولوية قصوى لديها.

وطلب العمال من المحكمة إلزام الشركة بالتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات وإلزام العملاء بارتدائها وإبلاغ الموظفين إذا أصيب زميل لهم.