طن من البصل لجعله يبكي... صينية تعاقب حبيبها... صور

قامت شابة صينية بمعاقبة حبيبها الذي قرر هجرها قبل عيد "الحب الصيني" بطريقة غريبة، لجعله يذرف الدموع كما بكت على الفراق.

حيث قامت الشابة من مقاطعة شاندونغ في شرق الصين، بشراء طن من البصل عن طريق الانترنت وأوصت بنقلها لعنوان حبيبها السابق.

وطلبت من خدمة التوصيل وضع كمية البصل على عتبة منزله والمغادرة من دون قرع الجرس، وأرفقت الهدية برسالة جاء فيها "بكيت لثلاثة أيام، والآن حان دورك".

Woman in China sends 1,000kg of onions to ex-boyfriend, says it's 'his turn to cry' over breakup https://t.co/oojly5F25o pic.twitter.com/IsKxMtpV1V — Mothership.sg (@MothershipSG) May 20, 2020

وبحسب ما نشر موقع "breakingasia" فإن العلاقة بين العشيقين استمرت نحو عام قبل أن ينهي الشاب العلاقة قبل أيام من "عيد الحب الصيني"، الأمر الذي سبب الكثير من الألم للفتاة في الوقت الذي لم يذرف فيه الشاب أي دمعة بكاء.

وقالت الشابة بأنها أرسلت له هدية ربما تعصر "قلبه من البكاء"، مضيفة "المال لا قيمة له. لكن المشاعر بين شخصين ثمينة. لا يمكنني أن أكون الوحيدة التي تبكي".

One woman from China was devastated after her boyfriend dumped her. After discovering he had cheated she decided to get revenge.

The woman known asZhao, had a tonne of onions delivered to his front door.

The note attached read:

"I've cried for three days, now it's your turn." pic.twitter.com/lC2JfgMZCc — Elaine (@ElaineVMTV) May 19, 2020

الشاب اعتبر الهدية "أمرا مبالغا"، في الوقت الذي امتعض جيرانه من كمية البصل والرائحة التي انتشرت في الحي.