الكشف عن مشروب بسيط يقضي على آلام الظهر

نصح جراح العظام برانكو بربا، بشرب الشاي الأخضر في الصباح لتفادي الإحساس بآلام الظهر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" االإنجليزية، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من الشاي العادي.

وتحمي مضادات الأكسدة الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهابات المسببة لآلام أسفل الظهر لدى البعض.

وقال بربا: "يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى جعل ألم ظهرك أسوأ، ولكن هناك أيضا أطعمة تساعد على الشعور بتحسن".

وأضاف شار: "تناول الشاي الأخضر يمدك بالكافيين بجانب فوائد صحية أخرى، حيث أنه مضاد للالتهابات".

ويعزز الشاي الأخضر من فرص فقدان الوزن، الأمر الذي يؤدي لتقليل الحمل على فقرات الظهر وبالتالي يحمي من آلام الظهر.

ونصح العديد من المختصين بصحة العمود الفقري، بتجنب تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة لتفادي المعاناة من آلام الظهر.