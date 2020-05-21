ابتكار جديد من "سامسونغ" يحدث ثورة في عالم التصوير بالهواتف... فيديو

تمكن خبراء الشركة من تطوير حساس بصري مخصص لكاميرات الهواتف، يوفر سرعة فائقة في التركيز على عناصر الصورة.

الحساس ISOCELL GN1 يعمل بتقنية Tetracell لدمج البيكسلات، ما يؤهله للجمع بين إشارات 4 بيكسلات في إشارة واحدة، لتتضاعف حساسية الكاميرا للضوء بمقدار 4 مرات تقريبا.

ويمتاز الحساس الجديد بتقنية Dual Pixel، وتقنية أخرى تدعى Smart-ISO، التي تعتمد على الذكاء التقني لإظهار العناصر المراد تصويرها من نواح متعددة.

وزودت سامسونغ الحساس بمميزات ستساعد كاميرات الهواتف على التقاط فيديوهات عالية الدقة أثناء الحركة، وميزات لتوثيق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية.