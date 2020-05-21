مذيع سعودي يغازل زوجته على الهواء... فيديو

غازل المذيع في قناة "العربية" السعودية، محمد الطميحي، زوجته المذيعة في نفس القناة، رشا الخياط، على الهواء مباشرة.

وكانت الإعلامية المصرية مروة فهمي ترافق رشا الخياط أثناء البث، ووجهت سؤالا للطميحي حول من هي نجمة دراما رمضان لهذا العام.

فأجاب الطميحي "لا أعرف أهم نجمة في دراما رمضان، لكن أعرف أن في نجمة في صباح العربية، اسمها رشا الخياط".

وردت مروة فهمي "لمن لا يعرف، رشا هي زوجة الطميحي".