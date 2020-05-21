حيوان غريب يظهر في شوارع ألاسكا الأمريكية... فيديو

أثار ظهور حيوان غريب يتجول في أحد شوارع ولاية ألاسكا الأمريكية، اندهاش المارة، فقام أحدهم بالتقاط فيديو له.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو لحيوان "الموظ"، الذي يعد أحد أنواع الأيائل، ذو القرون الطويلة، وهو يتجول في أحد شوارع الولاية.

Moose majestically strolls down the street in Alaska pic.twitter.com/KyhvFFRUml — The Sun (@TheSun) May 21, 2020

وحيوان "الموظ" هو حيوان ثديي من عائلة فقاريات العنق، ويوجد له قرون طويلة ومتفرقة بطريقة غريبة.

ويظهر هذا الحيوان في الفيديو، وهو يمشي على المساحة الخضراء الفاصلة بين طريقين في الولاية، بينما يحاول بعض الأشخاص تتبع حركته بالمشي بالسيارة في اتجاه الخلف.