مخرج مسلسل "الاختيار" يعتذر ويقدم "رجاء"

وكتب بيتر ميمي على صفحته الرسمية في "تويتر": "رجاء اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة، حلقة ٢٨".
رجاء— Peter Mimi (@petermimi) May 20, 2020
اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)
انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس #الاختيار pic.twitter.com/hQq3yLPMz8
وأضاف: "أنا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللي حصل بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".
يتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.
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