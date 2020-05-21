مخرج مسلسل "الاختيار" يعتذر ويقدم "رجاء"

طلب المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار" من أهالي ضحايا حادث "البرث" عدم مشاهدة حلقة الليلة من المسلسل الذي يعرض خلال موسم رمضان الحالي.

وكتب بيتر ميمي على صفحته الرسمية في "تويتر": "رجاء اللي يعرف حد من أهالي شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة، حلقة ٢٨".

رجاء

اللى يعرف حد من اهالى شهداء حادث البرث يقنعه ميتفرجش على حلقة بكرة (حلقة ٢٨)

انا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللى حصل بس فى نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم ابطال و وقفوا و دافعوا عن الارض و الكمين و زمايلهم لاخر نفس #الاختيار pic.twitter.com/hQq3yLPMz8 — Peter Mimi (@petermimi) May 20, 2020

​وأضاف: "أنا بعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، انا حاولت قدر المستطاع اقلل بشاعة اللي حصل بس في نفس الوقت كان لازم الناس كلها تعرف انهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين وزمايلهم لآخر نفس".

يتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.