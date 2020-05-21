مسلسل مصري... الأكثر مشاهدة لدى لاعبي كرة القدم في الخليج

وحسب تصريحات نقلتها صحيفة "الإمارات اليوم"، فإنهم يحرصون على متابعة العمل الدرامي المصري لاسيما أن مسلسل "البرنس" دخل المنعرج الأخير بعد أن بدأت وتيرة الأحداث في التسارع.

وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي نظرا للحبكة الدرامية وإجادة الممثل محمد رمضان لدور "رضوان"، في وقت يعيش فيه اللاعبون لحظات صعبة منذ تعليق مسابقة دوري الخليج العربي عقب تفشي فيروس كورونا، الذي جعلهم يؤدون تدريباتهم في المنزل خلال فترة العزل الذاتي.

وقال لاعب فريق "الظفرة"، خالد بطي، إنه "في السابق لم يكن مهتما بمتابعة المسلسلات، ولكن منذ بداية الحجر المنزلي أصبح يشاهد بعض الأعمال الدرامية مثل "البرنس"،" فيما أكد لاعب فريق "الوصل"، الدولي علي سالمين، أن "هناك العديد من الأعمال الفنية التي يتابعها خلال الشهر الكريم من بينها مسلسل "البرنس"، وأن نجمه المفضل هو الممثل رمضان".

بدوره، أكد لاعب "بني ياس" سالم علي، أنه حريص على متابعة مسلسل "البرنس"، كما أنه يتابع مسلسل "الاختيار"، مشيراً إلى أن كلا المسلسلين أكثر ما جذب اهتمامه من الأعمال الدرامية خلال الشهر الفضيل.